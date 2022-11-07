Niğde'de yetim çocuklar için etkinlik düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de yetim çocuklar için etkinlik düzenledi

AA

Niğde'de yetim çocuklar için etkinlik düzenledi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ile Yetim Eli Derneği işbirliğiyle yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebere Barajı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar, kahvaltı yaptı ve mesire alanında bulunan eğlence aletlerinde keyifli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu tür organizasyonları devam ettirmeyi planladıkları belirterek, "Yetim çocukları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devlet olarak, millet olarak, Belediye ve sivil toplum kuruluşları olarak her zaman onların yanında olacağız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, biz geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan ise dernek olarak yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların belirlenmesi ve yapılacak yardımlara aracılık çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, Başkan Emrah Özdemir'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Niğde'de 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi
Niğde'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Niğde'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
Niğde'de "TC Kimlik Kartı ve Yüz Tanıma ile Mobilde Ödeme Hackathonu" sona erdi
YEREL HABERLER Niğde'de "TC Kimlik Kartı ve Yüz Tanıma ile Mobilde ...
Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.