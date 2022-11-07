Niğde'de yetim çocuklar için etkinlik düzenledi

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ile Yetim Eli Derneği işbirliğiyle yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebere Barajı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar, kahvaltı yaptı ve mesire alanında bulunan eğlence aletlerinde keyifli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu tür organizasyonları devam ettirmeyi planladıkları belirterek, "Yetim çocukları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devlet olarak, millet olarak, Belediye ve sivil toplum kuruluşları olarak her zaman onların yanında olacağız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, biz geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan ise dernek olarak yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların belirlenmesi ve yapılacak yardımlara aracılık çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, Başkan Emrah Özdemir'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

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