Niğde'de 3 bin 407 sikke ele geçirildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 bin 407 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya'dan satılmak üzere kente sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit ettikleri aracı Yeşilgölcük beldesi yakınlarında durduran ekipler, araçta 3 bin 407 sikke, 140 yüzük, ok ucu, mühür, haç işareti ve çeşitli nitelikte eski eser ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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