Niğde Teknopark'tan ekonomiye 5 yılda 230 milyon lira katkı

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Teknopark, 2017'den bu yana ekonomiye yaklaşık 230 milyon lira katkı sağladı.

Niğde Teknopark'ta yazılım, savunma sanayisi, mühendislik ve tarım gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar, dijital silah aparatları, tarımsal dron, tohum sayma makineleri, elektrikli ev aletleri, insansız hava araçları ve cerrahi işlem sonrası yara koruyucu korse üretimiyle ön plana çıkıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, teknoparkın 2017'de firma kabulüne başladığını söyledi.

Teknoparkın şu anda 56 firmayla yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Uslu, teknoparklardaki en önemli noktalardan birinin akademisyen sayısı olduğunu ifade etti.

Uslu, 15 akademisyenin kendi şirketleriyle faaliyet yürüttüğünü, 28 akademisyenin ise teknopark bünyesindeki firmalarda görev aldığını dile getirerek, "56 firmamız, toplam 108 personel çalıştırmaktadır. Firmalarımızın projelerinde savunma sanayisi, yazılım, tarım ve sağlık alanları ön plana çıkmakta. Çok önemli projelere sahibiz. Firmalarımızın projelerinden 44'ü başarıyla sonuçlandı, 61'i de devam ediyor. Bu projeler kapsamında birçok ürün elde ettik. Bu ürünlerin 19'unun fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında başvurusu yapıldı ve tesciller alındı." diye konuştu.

- Teknoparktan ihracat katkısı

Yurt içi ve dışı satışlarda önemli noktaya geldiklerini vurgulayan Uslu, teknoparktan 1 milyon 617 bin dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

Uslu, yurt içinde ise projeler kapsamında üretilen ürünlerden yaklaşık 200 milyon liralık satış gerçekleştiğini ve ekonomiye katkılarının yaklaşık 230 milyon lira olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Teknoparkımız yüzde 100 doluluk oranına sahip ve halen birçok firmadan talep alıyoruz. Bu bağlamda ilerleyen zamanlarda teknoparkımızın yanındaki arazimize yeni bir teknopark yapma girişimlerimiz oldu. Bununla ilgili projelerimizi çizdirdik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ilettik. İnşallah bundan sonraki süreçte orada agro (tarım) teknopark tarzında bir yapılaşma oluşturarak hem bu bölgeye yöresel olarak destekte bulunacak firmaları istihdam etmek hem de teknoparkımızın tematik olarak gelişmesini sağlamak istiyoruz."

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