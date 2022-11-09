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Niğde'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

AA

Niğde'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin içinde bulunduğu tüm imkansızlıklara rağmen başlattığı Milli Mücadele ile Kurtuluş Savaşı'na başkomutanlık ederek büyük zaferleri kazandığını ve milletin gönlünde ebediyen taht kurduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, dün olduğu gibi bugün de verdiği bağımsızlık mücadelesinin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yaş gününü kutlayacağımız 2023 yılına kadar adımlarımız daha da hızlanacak, ülkemiz daha da büyüyecek ve geleceğin güçlü Türkiye'si mazlum milletlere umut, akan kan ve gözyaşlarını dindiren bir şefkat eli olacaktır. Tüm insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım bizim için sadece bir yas günü değil, Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilerlememizi hatırlatan bir gündür. Atatürk'ün milletimize olan sarsılmaz inancı, siyasi ve askeri dehasıyla kurduğu cumhuriyetimiz yalnızca bir milletin geleceğini değil dünyanın tarihini değiştirmiş, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de bir rol model olmuştur."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise "Milletimize bağımsızlık ve egemenlik duygularını büyük bir mücadeleyle hissettiren ve emperyalist güçlere karşı vermiş olduğu kararlı mücadeleyle tüm dünya milletlerine de ilham kaynağı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde durmadan çalışmaya devam edecek ve ülkemizin yükselmiş olduğu çağdaş medeniyetler seviyesinde ilelebet kalması için bilim insanları olarak katkı sağlayacağız." açıklamasını yaptı.


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