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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıktan atama açıklaması:

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıktan atama açıklaması:

NİĞDE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bildiğiniz gibi özellikle beyaz reformla kamuya büyük oranda dönüş başladı. 7 binin üzerinde başvurunun olduğunu, 6 bine yakın da bu dönemde atamasının yapıldığını biliyoruz. Bu başvurulardan yerleşemeyenler oldu, o nedenle başvuruları değerlendirerek, ihtiyacımızı da göz önüne alarak, gelecek hafta yeni bir açıktan atama ilanına çıkılmış olacak." dedi.

Bakan Koca, Niğde Valisi Mustafa Koç'u ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi karış karış gezerek sağlık altyapısını, çalışanların koşullarını ve sağlık hizmetini güçlendirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Niğde'de 2002'den beri 30 sağlık tesisi yatırımını tamamladıklarını anlatan Koca, 400 yataklı Niğde Eğitim Araştırma Hastanesinin inşaatının hızla devam ettiğini vurguladı.

Koca, Türkiye'nin son 20 yılda başta sağlık olmak üzere pek çok alanda çığır açan gelişmeler kaydettiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı hedefi çerçevesinde sağlık turizminde Türkiye çatı markasıyla ülkemizi küresel bir sağlık üssü haline getirme hedefimiz var. Sağlık alanındaki gelişme ivmemiz, sadece halkımızın en nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, bizi sağlıkta küresel bir aktör konumuna da taşıdı. Bugün Türkiye, insanına en geniş kapsayıcılıkla ve en kolay şekilde erişebildiği, en nitelikli sağlık hizmetini sunabilen ender ülkelerden birisi haline geldi. Pandeminin etkisinde geçen son 3 yılda birçok gelişmiş ülkenin sağlık sistemleri felç olurken, dimdik ayakta duran sağlık sistemimiz başarının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösterdi. Başlattığımız beyaz reform sayesinde sistemimiz daha güçlü olacaktır. Sonuçlarının kısa zamanda vatandaşlarımıza yansıyacağına inanıyorum."

Daha önce ilan edilen 85 bin açıktan atamanın ilk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımına ilişkin kılavuzu, yayımlanması için gelecek hafta ÖSYM'ye göndereceklerini anlatan Koca, 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listeleri haftaya göndereceklerini kaydetti.

Toplamda ilk etapta yaklaşık 42 bin 500 kişi alacaklarına dikkati çeken Koca, "Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız." diye konuştu.

Hemen ardından ikinci etap ilanına da hızla çıkılacağını, ayrıca kurum içi ve açıktan 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli atama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Koca, en geç ocak ayında hem kurum içi hem de açıktan atama amacıyla 4924 sayılı Kanun çerçevesinde, sözleşmeli kadro için ilana çıkacaklarını aktardı.

- Açıktan atama açıklaması

Bakan Koca, bir basın mensubunun "Geçtiğimiz günlerde açıktan atamalar yapıldı, bu atamaların devamı gelecek mi" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bildiğiniz gibi özellikle beyaz reformla kamuya büyük oranda dönüş başladı. 7 binin üzerinde başvurunun olduğunu, 6 bine yakın da bu dönemde atamasının yapıldığını biliyoruz. Bu başvurulardan yerleşemeyenler oldu, o nedenle başvuruları değerlendirerek, ihtiyacımızı da göz önüne alarak, gelecek hafta yeni bir açıktan atama ilanına çıkılmış olacak. Demin de konuşmamda belirttim, bunun dışında 4924 sayılı Kanun ile sözleşmeli kadroya da atamayı hızla yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz bununla ilgili kadro artırımı olmuştu. En geç ocak ayında hem öncelikle kurum içi, devamında açıktan atama olmak üzere sözleşmeli ile ilgili de atama ilanına çıkmış olacağız."

Bir gazetecinin, "Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklikle muayenehanelerin özel hastanelerden yararlanmasına kısıtlama getirdiniz. Bu kısıtlama vakıf üniversite hastaneleri için de geçerli mi" sorusu üzerine Koca, "Doğrusu şöyle. Bildiğiniz gibi bu düzenleme özel sağlık kuruluşları yönetmeliğinde yapıldı. Yani muayenehane hekimlerinin, vakıf üniversitelerini kullanma durumu söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından vatandaşlardan Servet Yüksel, son yıllarda yapılan şehir hastaneleri ve sağlık yatırımlarından dolayı Bakan Koca'ya teşekkür ederek, elini öpmek istedi.

Bakan Koca'ya ziyaretinde AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Sağlık Müdürü Koray Okur eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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