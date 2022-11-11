Bakan Koca, Niğde'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

NİĞDE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda insan ve insani değerlerin ve hakkı teslim etmenin, fanatizmin önüne geçtiği dönemin adı. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyaya sağlık başta olmak üzere eğitim ve benzeri bütün alanlarda mesajının olduğu bir yüzyıl. Küresel dünyanın sorunlarına çözüm anlamında katkı sağlamanın adı Türkiye Yüzyılı'dır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Niğde'ye gelen Koca, bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, sağlık boyutuyla Kovid-19 salgını sürecinde büyük bir sorumluluk alarak, birlik ve beraberlikle başarılı bir dönem geçirildiğini söyledi.

Koca, bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, şehir hastanelerinin ve yapılan altyapı yatırımlarının katkısının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu çok önemsediğini dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, yine Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kimlik siyaseti yerine birlik siyaseti, inkar siyaseti yerine kucaklaşma siyaseti, kutuplaşma siyaseti yerine bütünleştirici siyaset, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyaseti, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetinin adı. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda insan ve insani değerlerin ve hakkı teslim etmenin, fanatizmin önüne geçtiği dönemin adı. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyaya sağlık başta olmak üzere eğitim ve benzeri bütün alanlarda mesajının olduğu bir yüzyıl. Küresel dünyanın sorunlarına çözüm anlamında katkı sağlamanın adı Türkiye Yüzyılı'dır. O nedenle bizim dışa karşı 85 milyonun bir olduğu, bu topraklara aidiyet duygusu içinde katma değer oluşturan herkesin bir arada olduğu bir Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyoruz. Bu durumda 85 milyonun bizden beklentileri olur."

Bakan Koca, hizmet ve iyilik yapmak üzere bir araya gelen bir yapı olduklarını, vatandaşların bu anlamda kendilerinden beklentisinin olduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nın kendilerine yüklediği bir sorumluluk olduğunun altını çizen Koca, "Bu coğrafyanın da bu toprakların da 85 milyona yüklediği bir sorumluluk var. Bu sorumluluğun gereğini yapmak üzere bir arada bulunuyoruz. Adaletli davranan, iyilik yapan, yardımlaşmayı ve hizmeti esas alan ama her şeyden önce kendimizin insan olduğunu, haddimizi bildiğimiz, hizmet odaklı bir yaklaşım içinde olmamız gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, Niğde'ye sağlık alanında yatırımların yapıldığını, bu yatırımların tamamlanmasıyla kentin sağlık boyutunda eksiğinin kalmayacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Türkiye'nin yeni yüzyılını birlikte şekillendirmek için bir arada olduklarını dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızı bugün dünya lideri olarak adlandırmamıza vesile olan, onu diğer liderlerden ayıran ve bugün küresel meselelerin çözümünde gelmiş olduğumuz noktayı bizlere sağlayan çok önemli gelişmeler yaşadık. Bugün Kovid-19 salgını gibi bir küresel salgın yaşamayı hiç hayal etmeyen dünya için 'Şehir Hastanelerini kuralım' iddiası, bu hedefe sahip olmak, işte büyük bir liderliktir ve büyük bir öngörüdür, büyük bir vizyondur. Bugün yine Rusya-Ukrayna arasında bir savaşın öngörülemediği bir süreçte enerjiyle ilgili tam bağımsız Türkiye, enerjide bağımsız Türkiye iddiasıyla yola çıkmak, bu konuda sismik araştırma gemilerini ve bütün o teçhizatı hazırlamak, hazır tutmak Karadeniz'de gaz aramak ve 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi yapmak, işte gerçek bir liderliktir, bir öngörüdür ve bir tecrübenin eseridir."

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