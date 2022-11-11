AK Parti'li Karaaslan, Niğde'de "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliğine katıldı

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde fidan dikti.

Merkez kampüste öğrencilerle sohbet eden Karaaslan, daha sonra fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde ziyaretleri kapsamında çeşitli programlara katıldığını, şu anda da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

2023 ve ötesiyle ilgili çok güçlü hedeflerin olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde toplumun farklı kesimlerini kucakladığı, onlarla bir araya geldiği ve 'Bu yüzyılın hedeflerini birlikte yazalım, bu yeni sayfanın hikayesini birlikte yazalım.' dediği bir sürecin içinden geçerken, bunun en önemli paydaşları gençler diye düşünüyorum. O yüzden gençlerle olmak, geleceğe nefes bırakmak, fidan bırakmak çok çok kıymetli. Türkiye, ağaçlandırma çalışmaları noktasında Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü sırada. Yine orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Bu yönüyle çok ciddi bir çalışma var."

Etkinliğe, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ve öğrenciler katıldı.

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