AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Niğde'de konuştu:

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün liderimizin önderliğinde Türkiye, küresel sorunların çözüm merkezidir. Dünyada Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıyla görüşebilen bir lider varsa o Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada bir lider varsa tahıl koridoru oluşturarak dünyayı açlıkla karşı karşıya kalmaktan kurtarabilen o Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Karaaslan, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ayakkabı üretim tesisini ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti.

Daha sonra Yeşilburç köyündeki Dene Kadın Kooperatifi'ni gezen Karaaslan, üretim yapan kadınlarla konuştu, ürünler hakkında bilgi aldı.

Karaaslan, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla Niğde'de verimli programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehir Buluşmaları'nın önemine değinen Karaaslan, bu programlarda toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeyi önemsediklerini dile getirdi.

Karaaslan, Türkiye'nin yalnızca kendi sorunlarıyla uğraşan, kendi meseleleri içerisinde debelenip duran bir ülke olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün liderimizin önderliğinde Türkiye, küresel sorunların çözüm merkezidir. Dünyada Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıyla görüşebilen bir lider varsa o Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada tahıl koridoru oluşturarak dünyayı açlıkla karşı karşıya kalmaktan kurtarabilen bir lider varsa o Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada bir kişi varsa esir takası yapmak suretiyle acıları dindirebilen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada bugün belirsizliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Belirsizlik olunca ne olur? Sadece çok iyi yönetebilme kapasiteniz yetmeyebilir. Aynı zamanda çok güçlü bir öngörüye, çok güçlü bir vizyona sahip olmak gerekir. İşte biz bugün dünya enerji kriziyle boğuşurken bu sorunu yaşamamayı çok güçlü bir vizyona borçluyuz. O vizyon sismik araştırma ve bütün diğer gemileriyle filo kurup Karadeniz'de doğal gaz aradı. Dedi ki 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.' Dolayısıyla 540 milyar metreküp gaz bulduk. İnanıyorum ki devamı gelecek."

Çok büyük işler başardıklarına ve başarmaya da devam ettiklerine dikkati çeken Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi ocak ayından sonra bu iyileşmelerin çok daha seri şekilde yansıyacağını söyledi.

Karaaslan, "Türkiye Yüzyılı" hedefinin herkesin ortak paydası olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 'Gelin birlikte yazalım.' diyoruz. 17 yıldır AK Parti teşkilatlarının çok farklı kademelerinde görev yapmış, gençlik kollarında siyasete başlamış bir kardeşiniz olarak hakikaten bu ailenin bir parçası olmaktan duyduğumuz onuru, gururu ama aynı zamanda bir o kadar da milletimize karşı duymuş olduğumuz sorumluluğu her seferinde kendimize ve birbirimize hatırlatalım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.