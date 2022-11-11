AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Niğde'de STK temsilcileriyle buluştu

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Niğde'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Karaaslan, bir otelde düzenlenen programda, AK Parti döneminde, yollar, köprüler, havalimanları, şehir hastaneleri gibi çok önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Ülkenin altyapısında belli aşamaya gelindiğini belirten Karaaslan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Karaaslan, 250 bin konutu 2 yıl, 500 bin konutu 5 yıl içerisinde hayata geçireceklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız, temel atma törenleri için Ankara'dan illere bağlandı. O kadar gurur duydum ki gülümsedim, bu gülümseme mutluluktan ve tabii ki gururdandı. Bağlandığı illerden çoğu bırakın temel atmayı ikinci katı çıkmış. Yani 40 gün içinde bunu nasıl başardınız? Nasıl yaptınız? Şu anda inanılmaz bir gayret var. Salgın döneminde 5 milyon yeni istihdam katmışız, 31 milyona ulaştık, tarihi rekor. İhracat harcaması 300 milyara yaklaştı." diye konuştu.

Karaaslan, daha sonra AK Parti Niğde Gençlik Kolları Başkanlığınca Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye" programında, ilk defa oy kullanacak gençlerle buluştu, tecrübelerini paylaştı, tavsiyelerde bulundu.

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