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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de "2. Hasat Günleri Elma Festivali" başladı

AA

Niğde'de "2. Hasat Günleri Elma Festivali" başladı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Valilik, Belediye, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Elma Üreticileri Birliği ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle "2. Hasat Günleri Elma Festivali" düzenlendi.

Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı eşliğinde festival alanına yürüdü.

Vali Mustafa Koç, Valilik yanındaki alanda düzenlenen festivalin açılışında, Niğde'nin birçok üründe Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

"Hasat günleri" adı altında her yıl kentin marka ürünlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Koç, "Geçtiğimiz yıl patates festivali yapıldı, ben yoktum, çok güzel geçmiş. Bu yıl da yine Türkiye'de ağaç bakımından ilk sırada yer alan yaklaşık 600 bin ton üretimle ikinci sırada olan elmamızın, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hak ettiği seviyeye ulaşması için bu festivali düzenliyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Niğde'nin tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir şehir olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Niğde-Ankara Otoyolu'nun özellikle Niğde'yi nasıl önemli bir lojistik merkez haline getirdiğini ve yatırımcılar tarafında çekici hale geldiğini, şehrin ekonomik hayatına nasıl önemli katkı sunduğunu sanırım burada söylemeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha teşekkür ediyorum. "Türkiye Yüzyılı" adını koyduğumuz yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. 2023 bu kapının yeni dönemin açılacağı yıl olacak. Bu açtığımız yeni sayfayı birlikte yazalım diyoruz."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 1980'li yıllara kadar elma festivali düzenlendiğini ancak bunun sürdürülmediğini söyledi.

Bundan sonra festivali geleneksel hale getireceklerini belirten Özdemir, "Niğde için elma çok önemli. Niğde'mizin birçok ürünü var. Geçen sene patates festivali yapmıştık. Bugün de yine hasat günlerinde elma festivalini gerçekleştiriyoruz. Yakın bir tarihte gastronomi ile alakalı festivallerimiz de gelecek." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek festivalin açılışını yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı tarafından helikopterden iple sarkan askerlerle "üzüm salkımı" gösterisi sunuldu, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği marş söyledi.

Festival kapsamında, vatandaşlara ücretsiz elma dağıtıldı, esnaf, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve yöresel sokak lezzetleri satıcıları yaklaşık 70 stant açtı.

Yarın sona erecek festivale AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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