Niğde'deki festivalde "UYUMA" uygulaması tanıtıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de hafta sonu düzenlenen "2. Hasat Günleri Elma Festivali"ne katılanlara uyuşturucuyla mücadelede kapsamında geliştirilen "UYUMA" uygulaması tanıtıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi ekipleri, etkinlik alanında stant kurarak, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "UYUMA" programını tanıttı.
Ekipler, 2 bin 800 kişiye broşür dağıttı ve önleyici faaliyetler hakkında bilgi verdi.