Üniversiteli milli güreşçiler Yaylacı ve Gün, olimpiyat hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor

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NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitim gören milli güreşçiler Erhan Yaylacı ve İsmail Gün, gözlerini 2024'te Fransa'da düzenlenecek olimpiyatlara dikti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi 92 kilo serbest stil güreşçisi Erhan Yaylacı (24) ile sınıf arkadaşı 82 kilo grekoromen stilde güreşen İsmail Gün (24), ulusal ve uluslararası başarılarla hem ülkelerini hem de üniversitelerini gururlandırıyor.

Sırbistan'da 2020'de düzenlenen Büyükler Dünya Kupası'nda üçüncü, 2021'de Makedonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Yaylacı, 2021'de Sırbistan'daki Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük, bu yılki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ise ikincilik elde etti.

Milli güreşçi Erhan Yaylacı, AA muhabirine, küçükken çok hareketli olduğunu ve güreşe ailesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında başladığını söyledi. Gelecek yıl ocak ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Yaylacı, şunları kaydetti:

"Sonra Avrupa Şampiyonası, yıl sonuna doğru da Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmaya hak kazanıyor. Hedefim inşallah Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta en güzel şekilde bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak. Her sporcunun hayalinde olimpiyatlara katılmak vardır. Allah olimpiyat şampiyonluğu nasip eder inşallah. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüryoruz."





- İlk hedef Avrupa

Yaylacı'nın sınıf arkadaşı İsmail Gün de büyüklerine heveslenerek güreşe anlattı. 9 yıldır ASKİ Spor Kulübü sporcusu olduğunu ifade den Gün, 2020'de İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ve 2019'da Estonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu hatırlatarak, yeni müsabakalara hazırlandığını vurguladı.

Hep bir yarış içinde olduklarına anlatan Gün, "Önce Avrupa, sonra dünya, ondan sonra da olimpiyatlar hedeflerimiz var. Arkadaşlarımızla, milli takımımızla hepimiz aynı hedefte olduğumuz için durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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