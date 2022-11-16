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Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Guandong, MÜSİAD Niğde Şubesini ziyaret etti

AA

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Guandong, MÜSİAD Niğde Şubesini ziyaret etti

NİĞDE (AA) - Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Niğde Şubesine ziyarette bulundu.

MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe, ziyarette Guandong'u ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Güney Sudan'daki iş insanlarını Niğde'ye yatırım yapmaya davet eden Gümüştepe, şunları kaydetti:

"MÜSİAD'ın Anadolu faaliyetleri adı altında genel merkezimizin yaptığı program çerçevesinde Büyükelçi ve ekibini ağırlıyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Karşılıklı görüşmelerimiz olacak. Üyelerimizin fabrikalarını ziyaret edeceğiz. İlimizle alakalı sunumlar yapacağız. Amacımız; Güney Sudan'a gidecek iş insanlarımızın önünü açmak."

Büyükelçi Guandong da misafirperverliğinden dolayı Gümüştepe'ye teşekkür etti.

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