Niğde Belediye Başkanı Özdemir, festivali değerlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hafta sonu düzenlenen "2. Hasat Günleri Elma Festivali"ni değerlendirdi.

Özdemir, Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ile Niğde Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, festivale destek veren kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Elma festivalini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Özdemir, Niğde'nin elma üretiminde ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Özdemir, yaklaşık 20 ülkeye elma ihracatı yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Niğde elmasını, coğrafi işaret belgesi alıp dünyada marka haline getirmek istiyoruz. Festivale, kurumlar ile birçok sivil toplum örgütü dahil oldu. Niğde Belediyesinin değil, Niğde'nin festivali olsun istedik. İl dışından gelen misafirlerden olumlu dönüşler aldık. Festivale onlarca şef katıldı. 65 esnafımız stant açtı. Yerel ürünlerimiz sergilendi. Jandarma Senfoni Orkestrası çok güzel bir konser verdi. Herkes festivaldeydi ve çok mutluydu. Sadece Kıraç'ın konserine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sadece konserlere değil, gündüz de katılım oldukça güzeldi. 2 günlük festivale yaklaşık 90 binin üzerinde hemşehrimiz katıldı."

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ise gelecek sene elma fuarı düzenleyerek bu tanıtımı uluslararası boyuta çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.