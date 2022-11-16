Niğde'de ruhsatsız 16 tabanca ele geçirildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız 16 silah ve mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 17 şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evlerde ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız 7 tabanca, kurusıkı tabanca, 17 şarjör, ruhsatsız 8 av tüfeği, 410 fişek, 2 delici ve kesici alet, 2 şişe bandrolsüz içki ile 5 gram esrar ele geçirildi, 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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