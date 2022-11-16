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Niğde'de uyuşturucu operasyonların 34 şüpheli yakalandı

AA

Niğde'de uyuşturucu operasyonların 34 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1-15 Kasım tarihleri arasında düzenledikleri operasyonda, 34 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 151 uyuşturucu hap, 28,26 gram metamfetamin, 23,54 gram esrar, 4,63 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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