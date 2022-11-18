Niğde'de 80 yaşındaki Rüstem Kaplan, 38 yıldır özveriyle muhtarlık yapıyor

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NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de yaşayan 80 yaşındaki Rüstem Kaplan, ilk kez 1984 yılında seçildiği Eskisaray Mahallesi muhtarlığını ilerleyen yaşına rağmen yorulmadan sürdürüyor.

Kent merkezindeki en eski mahallelerden, yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Eskisaray'a 38 yıl önce muhtar seçilen Kaplan, ilk günkü azimle görevini yapıyor.

1904 yılında inşa edilen tarihi konaktaki evini aynı zamanda muhtarlık olarak kullanan Kaplan, ilerlemiş yaşına rağmen elinden geldiği kadar mahallelinin her türlü ihtiyacına yetişmeye çalışıyor.

Kaplan, AA muhabirine, 1984'te merhum Turgut Özal başbakanlığa seçildiğinde, kendisinin de muhtarlığa seçildiğini söyledi.

Görevini 1924'ten beri muhtarlık yapan baba ile oğlundan devraldığını belirten Kaplan, seçimi 7 oy farkla kazandığını aktardı.

Kaplan, seçimlerde mahallelinin her işine koşacağına, mühür ve evrak parası almayacağına dair vaatlerde bulunduğunu anlatarak, "Fakir, zengin, çocuk ayırt etmedim. Kapım gece gündüz herkese açık. Muhtarlığı ilk kazandığımda 6 lira maaşım vardı. Sağ olsun bu hükümet maaşımızı asgari ücret yaptı, çalışıyoruz. Niğde'nin en eski mahallesi Eskisaray. Burada doğdum, Selanik muhaciriyim. Babam oradan bekar gelmiş." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında hayırseverlerin katkısıyla mahalle halkına destek olmaya çalıştığını dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:



"Allah razı olsun zenginler yiyecek ve para getiriyor. Birlikte kapı kapı geziyor, dağıtıyoruz. Ramazanda gıda kolisi hariç yaklaşık 100 bin lira dağıtırım. Burada sağlık ocağında bir doktorumuz vardı. Her sene 10 bin lira getirirdi. Denizli'ye tayin oldu ama oradan hala para gönderir, 'muhtarım sen fakiri biliyorsun' diyerek. Kurbanda da et geliyor. İhtiyaç sahiplerinin listesi var, telefon ediyorum geliyorlar, vatandaş da başında duruyor, yardımımızı dağıtıyoruz."

Kaplan, her seçimde kendisine rakipler çıktığını ancak kazanamadıklarını vurgulayarak, sağlığı el verdiği sürece görevine devam edeceğini, mahallelinin de görüşünün bu yönde olduğunu dile getirdi.

- "Fakirin fukaranın babası. Kendi yemez, ihtiyacı olanlara dağıtır"

İlerlemiş yaşına rağmen dinç görünen Kaplan, "Yoğurttan, peynirden hiç ayrılmam, yemeden duramam. Tereyağı, zeytinyağı, başka yağ kullanmam. Sağlığımı onlara borçluyum, bir de temiz havaya. Yaylada hanımla beraber 500 koyunu sağar, yoğurt yapardık." dedi.

Kaplan, muhtarlığı çok sevdiğini belirterek, vatandaşlara hizmet etmekten gurur duyduğunu anlattı.

Mahalle sakinlerine kamu kurumlarındaki işlerinde de yardımcı olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Ne işleri varsa, sosyal yardımlaşmaya, belediyeye, valiliğe onlarla beraber giderim. Vatandaşın hakkını ararım. Mesela fakirin çocuğu okula gidiyor, kitabı kalemi yok, ona yardımcı olurum. Vatandaşın evrakı gelir, ararım, evine kadar bırakırım. Böyle hizmet yaparım. Zaten hizmet etmezsen mutluluk duyamazsın." diye konuştu.

Kaplan, yaklaşık 30 yıl hayvancılıkla uğraştığını, ardından da uzun yıllar bakkallık yaptığını belirterek, artık tüm zamanını muhtarlığa ayırdığını sözlerine ekledi.

Mahalle sakinlerinden Zafer Onaran (70) da muhtarın çok iyi biri olduğunu anlatarak, "Kendisinden memnunuz, keşke Allah daha fazla ömür verse de daha fazla görev yapsa. Fakirin fukaranın babası. Kendi yemez, ihtiyacı olanlara dağıtır." dedi.

Abdülkerim Dayan (62) ise muhtarı çok eskiden beri tanıdığını aktararak, "Bir insan 40 yıl muhtarlık yapıyorsa demek ki millet ondan razıdır. Çok memnunuz. İyi olmasaydı ben oy vermezdim." ifadelerini kullandı.

Gamze Tuğrul (29) ise Rüstem amcanın mahallelinin sorunlarını çözdüğünü ve herkese yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

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