LÖSEV Niğde'de lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de Lösemili Çocuklar Vakfınca (LÖSEV) kayıtlı hasta ve ailelerine et yardımında bulunuldu.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, kent merkezindeki bir sosyal tesiste, vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri desteği sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yetersiz protein alımının hastaların iyileşmesini yavaşlattığı, bu nedenle hastaların sağlıklı insanlardan daha fazla proteine ihtiyaç duyduğu ve et desteğinin önemli olduğu vurgulandı.

LÖSEV'in, 2023 yılı Kurban Bayramı'na kadar 81 ilde et dağıtımını sürdüreceği kaydedildi.

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