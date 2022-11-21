Niğde İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi 230 milyon lira

NİĞDE (AA) - Niğde Valiliği İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi 230 milyon lira olarak belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Koç, İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantısının son birleşimine katıldı.



Vali Koç, 2023 yılı bütçesinin halka hizmet olarak yansıtılacağını belirtti.

İl Özel İdare Bütçesinin 230 milyon lira olarak kabul ediğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Bu bütçeyle ilimiz köylerinde güzel projelerin hayata geçmesini diliyorum. Öncelikle yaptığınız bütçe çalışmaları ve idaremizin yaptığı işlerle ilgili olarak bugüne kadar almış olduğunuz kararların oy birliğiyle alınmasından dolayı başta İl Genel Meclisi Başkanımız olmak üzere siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Bütçede Ahiler Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi Başkanlığı ve KÖYDES gibi dış kaynaklardan proje karşılığı alınan ödenekler yer almıyor.

Cari giderlere 65, yatırım giderlerine ise 165 milyon lira ayrılan bütçenin yüzde 71,10'luk bölümü yatırıma ayrıldı.

Eğitim hizmetleri için 29 milyon, yol hizmetleri için 21 milyon 900 bin lira, içme suyu hizmetleri için 15 milyon, kanalizasyon yapım ve onarım hizmetleri için 7 milyon, tarımsal hizmetler için 7 milyon 300 bin lira ödenek ayrıldı.

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