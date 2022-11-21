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Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi "Türkiye Yüzyılı" eğitim programı düzenlendi

AA

Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi "Türkiye Yüzyılı" eğitim programı düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Teşkilat Akademisi çalışmaları kapsamında "Türkiye Yüzyılı" konulu eğitim programı düzenlendi.

AK Parti Niğde İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, gazeteci Ersin Çelik ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, tecrübelerini paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin AK Parti iktidarı öncesi ve sonrasındaki yatırım ve hizmetleri kıyasladı.

Ekonomide, sağlıkta, sosyal güvenlikte, iç ve dış politikada Türkiye'nin adeta uçurumun kenarında olduğu bir dönemin sonunda AK Parti'nin iktidara geldiğini belirten İleri, 20 yıl içinde ülkeye kazandırılan devasa yatırım ve hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini aktardı.

Eski bakan Faruk Çelik de son 20 yılda olduğu gibi 2023 yılı seçimlerinde de AK Parti'nin yine vatandaşların oylarının büyük çoğunluğunu alacağını ifade etti.

AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç da katılımcılara teşekkür etti.

Programa, AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Baloğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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