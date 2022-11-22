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Niğde'de Birlik Haber-Sen üyelerinden PTT ve TRT'deki sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi talebi

AA

Niğde'de Birlik Haber-Sen üyelerinden PTT ve TRT'deki sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi talebi

NİĞDE (AA) - Niğde'de Birlik Haber-Sen üyeleri, PTT ve TRT'de çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması için topladıkları imzaları, PTT Kargo aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderdi.

Sendikanın Niğde Şube Başkanı Naci Şenol, PTT önünde gazetecilere, PTT'de yaklaşık 12 bin idari hizmet sözleşmeli, TRT'de ise 4 bin özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

PTT ve TRT'de görevli sözleşmeli personelin memur olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlenmenin yapılmasını istediklerini belirten Şenol, şunları kaydetti:

"Bu nedenle gerek PTT'de gerekse TRT'deki sözleşmeli personelin kadro talebi için başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızın verdiği 100 bini aşkın imzayı kargoya veriyoruz. Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ve diyoruz ki, bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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