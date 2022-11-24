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Niğde'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

AA

Niğde'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Umut Zeybek, Ömer Halisdemir Meydanı'nda açılan stantları gezerek bilgi aldı.

Protokol üyeleri, gökyüzüne turuncu balon uçurdu, ellerini turuncuya boyayarak "Kadına değil, şiddete el kaldır" yazan pankarta el izlerini bıraktı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Sadece kadına değil, hiç kimseye şiddeti tasvip etmeyen bir kültüre sahip olduklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda vatandaşlarımız, KADES uygulamasını telefonlarına indirebilir. Kendisi veya tanık olduğu bir kişi şiddete maruz kaldığında ve uygulamadan bildirim yaptığında ilgili kolluk birimimiz 3-5 dakika içinde olay yerine gidiyor ve şiddetin önüne geçiyor. İlimizde 8 bin 503 kadınımız bu uygulamayı indirdi. Bu bizim için yeterli değil. İlimizde 20 yaş üstü yaklaşık 126 bin kadın var. Bu sayıyı artırmalıyız."

Koç, bu yıl fuar ve konser gibi etkinliklerde 40 bin broşür dağıttıklarını, 140 bin afiş astıklarını ve toplu taşıma araçlarında bilgilendirici videolar izletildiğini ifade ederek, "İlimizde bu yıl içerisinde bir kadın cinayeti söz konusu oldu. Bu bizim açımızdan sevindirici bir husus. Yaptığımız çalışmaların amacı da budur, temennimiz, duamız da budur. İnşallah bırakın cinayeti sıfır şiddetin olduğu toplumsal hayat oluşturma çabasındayız." dedi.

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