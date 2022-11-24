Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Koç, İl Kültür Merkezi'nde devam programda yaptığı konuşmada, öğrencileri aklın ve bilimin rehberliğinde yetiştiren öğretmelerin, geleceğin gerçek mimarları olduğunu ifade ederek, "Şüphesiz ki, millet olarak en büyük sermayemiz insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız." dedi.

Vali Koç, konuşmasının ardından öğrenciliğinde Rize Sağlık Lisesi Müdürü olan ve halen Niğde 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmeni Kemal Terzi ve eşi Şengül Terzi'ye çiçek ve hediye takdim etti.

Programda, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi ile oratoryo ve halk oyunları gösterisi sundu, aday öğretmenler yemin etti ve emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

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