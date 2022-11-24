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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de görev yapan 3 bin 553 öğretmen için fidan dikildi

AA

Niğde'de görev yapan 3 bin 553 öğretmen için fidan dikildi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 3 bin 553 öğretmen için fidan dikti.

Vali Mustafa Koç, Kent Ormanı'nda düzenlenen programda, öğretmenlerin kutsal bir görev yaptığını söyledi.

Öğretmenlerin bu bilinç ve sorumlulukla "Türkiye Yüzyılı"nı ve Türk asrını yapacak nesilleri itinayla yetiştireceğini belirten Koç, "Belediyemizin öğretmenlerimiz adına fidan dikmesi çok güzel, anlamlı bir hediye. Geleneksel hale gelmiş. Son 4 yılda 12 bin 800 fidan toprakla buluşmuş. Bugün de 3 bin 553 fidanı toprakla buluşturacağız. Bu hassas davranışından dolayı belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de öğretmenler adına fidan dikmeye 2019'da başladıklarını dile getirerek, "Sadece fidanları dikip bırakmıyoruz. Damlama sulama sistemi kuruyoruz. Bu fidanlar boşa gitsin istemiyoruz. Çünkü hepsi çok değerli ve kıymetli. Binlerce fidanı yetiştirip orman olduğu günleri de görmek nasip olur inşallah." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da bu anlamlı etkinlikten dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler, fidanları dikti ardından fidanlara can suyu verdi.

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