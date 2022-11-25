Niğde'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği

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NİĞDE (AA) - Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Baro Yönetim Kurulu Üyesi Özge Uğurlu, bir kafede avukatlarla birlikte düzenlediği programda, kadına yönelik şiddetin insan hakları sorunu ve insanlık suçu olduğunu söyledi.

Bu sorunun aynı zamanda dünyanın en yaygın evrensel problemi olduğunu belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

"Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu özel günde, kadının toplumda yaşadığı zorbalığa, şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek istiyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinin, toplumdaki bireylerin küçük yaştan itibaren kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesi, bu konuda eğitilmesi, toplumda 'erkek egemendir' tabusunun yıkılması ve iş yaşamında kadın istihdamının artırılması başlıca çözümleridir."





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