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Vali Koç'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

AA

Vali Koç'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Niğde (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Koç, mesajında, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olduğunu belirtti.

Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin öneminin büyük olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Devletimiz şiddet mağduru, kalacak yeri ve can güvenliği olmayan kadınlarımıza çocuklarıyla birlikte kalacakları konukevlerinde yeme içme ve barınma gibi her türlü hizmet sunuluyor. Şiddetin önlenmesi amacıyla kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesine yönelik yasal düzenlemeler yapıldı. Hayatın her safhasında varlıklarını hissettiğimiz tüm kadınlarımızın sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını dilerim."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddetin kaynağında büyük bir karakter ve eğitim eksikliği yatar. Karakteri oturmuş bir insan, sorunlarını şiddetle çözmeye çalışmaz. Kadın, her şeyden önce bir insandır ve ona hak ettiği değer verilmelidir. Başta kadınlarımız ve çocuklarımız olmak üzere toplumun ve dünyanın her noktasında canlılara yönelik şiddetin her türlüsünü lanetliyor, yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları saygıyla anıyorum."

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