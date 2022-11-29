Niğde'de sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kemerhisar beldesinde kaçak içki satışı yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda, kaçak yollarla üretilen yaklaşık 1600 litre içki, 22,5 litre etil alkol, 4 şişe anason aroması, 2 kilogram anason tohumu, alkolmetre, alkol damıtma düzeneği ve tarihi eser olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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