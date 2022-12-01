Niğde'de cadde ve sokaklardaki binalar aynı renge boyanıyor

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, şehrin daha modern bir görünüme sahip olması için cadde ve sokaklardaki binaları aynı renge boyuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, "Postane Sokak Cephe İyileştirme Projesi" kapsamında modernleştirme çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Postane Sokak'ın şehrin en önemli noktalarından birisi olduğunu belirtti.

Şehri daha modern bir görünüme kavuşturmak için Aydınlık ve Emin Erişirgil caddelerinde daha önce güzelleştirme çalışmaları yaptıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Şu an Postane Sokak'ta çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında binaların cephelerini tek renge boyayarak kent meydanındaki kötü görüntüyü gidermeye çalışıyoruz. Proje kapsamında Aydınlık Caddesi, Emin Erişirgil Caddesi ve Postane Sokak'ta bulanan binaların dış cephelerini iyileştirerek daha modern bir görünüme kavuşturacağız. Kent estetiğine önem veriyoruz ve şehrimizi her yönüyle yaşanabilir bir şehir yapmaya çalışıyoruz."

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