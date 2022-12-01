Niğde'de jeotermal sera kurulacak alanda zemin düzeltme çalışmaları başladı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de krater gölü Narlıgöl çevresinde ultra klimalı jeotermal sera kurulacak alanda zemin iyileştirme çalışmaları başladı.

Yaklaşık 900 metre derinlikte 70 derece sıcaklıkta su bulunan kuyu kullanılarak kurulacak seranın zemin düzeltme ve yol açma çalışmaları İl Özel İdaresi ve Niğde Belediyesinin desteğiyle yürütülüyor.

Firmanın yetkilisi Abdullah Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili kurumların ön izniyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlk etapta 50 dönüm sera kurmayı planladıklarını belirten Mete şunları kaydetti:

"Arazi düzeltme çalışmalarımızı tamamladığımızda, bir ay içinde temel atacağız. Hedefimiz 2023'ün ilk ayında projeye başlamak. Burada domates yetiştireceğiz. Yılın 12 ayı üretim alacağımız bir sera sistemi kuracağız. Buranın yazın serin, kışın da kavurucu soğuğu olmadığı gözüküyor. Jeotermal kuyudan aldığımız ısı değerleriyle 8 aylık dönemde ısıtma sorununu çözeceğiz. 4 aylık dönemde de soğutma ekipmanlarını takviye edeceğiz."

Mete, yatırımın bölgenin istihdamına ciddi katkı sunacağını vurgulayarak şehit ve engelli ailelerinin istihdamına öncelik vereceklerini bildirdi.

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