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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Valisi Mustafa Koç'tan sürücülere kış tedbirleri uyarısı

AA

Niğde Valisi Mustafa Koç'tan sürücülere kış tedbirleri uyarısı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, vatandaşları, trafik kazalarını en aza indirmek için kış tedbirlerine uymaya davet etti.

Vali Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti, ekiplere kolaylıklar diledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Koç, kış mevsiminde vatandaşların mağdur olmaması için gerekli trafik tedbirlerini aldıklarını söyledi.

Vali Koç, hiçbir vatandaşın burnunun dahi kanamasını istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Niğde'deki bütün kurumlarımızla kışa hazırız. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızdan yaklaşık 44 ekibimizde 250 personelimiz görev yapacak. Kışın kazalar, genelde tedbirsiz trafiğe çıkmaktan kaynaklanıyor. 1 Aralık ile 1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği uygulaması zorunlu. Vatandaşlarımıza bu konuda özellikle ricada bulunuyoruz, kış lastiklerini takarak trafiğe çıksınlar. Zaten yasal zorunluluk ama bazen ihmal edilebiliyor. Kazaların oluş sebebi genelde kış lastiği ya da zincir takmamak ve hız limitlerine uymamak."

Vatandaşların tedbirlere uymalarını rica eden Vali Koç, bütün sürücülere kazasız bir kış geçirmelerini diledi.

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