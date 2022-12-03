Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu kuruldu

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NİĞDE (AA) - Tüm Niğde Dernekler Konfederasyonu, Niğde federasyonları ve derneklerini bir çatı altında toplamak amacıyla Ankara’da kuruldu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, konfederasyon, 5 federasyon ve 47 dernekten oluşuyor.

Tüm Niğde Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Avşar, Niğdelilerin sorunlarıyla ilgilenmek adına yola çıktıklarını belirtti.

Önceliklerinin Niğdeli gençlerin eğitimine katkı sunmak olduğunu belirten Avşar, "Türkiye’nin neresinde olursa olsun yükseköğretim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışacağız. Ayrıca kadınlara yönelik çalışmalarla kadınların aile ekonomisine katsı sunmaları ve sosyal hayatta yer alabilmeleri için çalışmalar yapacağız. Konfederasyonun diğer amacı da Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaşayan Niğdelilerle kaynaşmak, kentin temsil edilmesini sağlamak ve ciddi bir STK gücünü ortaya koymaktır." ifadelerini kullandı.



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