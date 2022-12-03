Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Umut Zeybek ile Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek üyelerinin mini konser verdiğini etkinlikte, 3 engelliye akülü araç hediye edildi.

Vali Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Engellilerin her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Devletimiz, engellilerin normal hayatlarını sürdürebilmeleri, her alanda kendi kabiliyetlerini ortaya koyabilmeleri ve kendilerine sunulan kamu hizmetlerinden layıkıyla yararlanabilmeleri açısından bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bizler de ilimizde engelli kardeşlerimizin hak etiği değeri bulabilmesi ve kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışma yürütüyoruz."

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

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