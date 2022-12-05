Niğde'de Diş Hekimliği Fakültesi hasta kabulüne başladı

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk hasta kabulünü yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte diş hekimi ve akademisyen yetiştirmenin yanında, bölge halkına, diş sağlığı hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, kente tam teşekküllü bir diş hastanesi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Büyük emek ve yatırımlarla Diş Hekimliği Fakültesinin hizmet vermeye başladığını belirten Uslu, "Fakültemiz hem Niğde'nin hem de bölgenin sağlık sistemine önemli bir katkı sunacak. Fakültemizin gerek kuruluş aşamasında gerekse kurulduktan sonraki süreçlerde desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



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