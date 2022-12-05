Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Emin Emine Teoman Özel Eğitim Uygulama Okulunun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, engelli öğrenciler, akülü arabaya bindi, oyun alanlarında oynadı ve pasta kesti.
Okul Müdürü Feridun Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğrencilere ve velilere eğlenceli bir gün sunmayı amaçladıklarını belirtti.
Mini konser verilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Koç, öğrenciler ile velileri katıldı.