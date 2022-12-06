Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Uluslararası Vizyon Üniversitesi arasında iş birliği

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NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Vizyon Üniversitesi arasında bilimsel çalışmalar, eğitim ve kültürel iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlükteki imza törenine Niğde Ömer Halisdemir Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can katıldı.

Uslu, öğretim üyeleri, uzmanlar ve araştırma görevlilerinin ortak araştırma yapması, bilgi transferi ve ortak eğitim toplantıları düzenlenmesinin öncelikli hedefler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizi uluslararası platformlarda daha iyi temsil etmek üzere ikili iş birliği anlaşmalarımızı artırıyoruz. Böylelikle hem öğrenci hem de akademisyenlerimize uluslararası standartlarda eğitim sunmanın yanında uluslararası üniversitelerde de kendilerini daha çok geliştirebilme imkanı sağlıyoruz."

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin değerli bir paydaş olduğunu aktararak, "Protokolle hem Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin 30 yılı aşkın süredir edindiği değerli tecrübeyi kendimize aktaracağız hem de bizim tecrübelerimizi sunma fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.

Uslu ve Can, konuşmalarının ardından protokolü imzaladı.

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