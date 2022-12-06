Niğde Belediyesi Modern Ekmek Fabrikası, glütensiz ekmek üretimine başlıyor

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Modern Ekmek Fabrikası, yarından itibaren çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, somun, kepekli, rol ekmek ve tava ekmeği üreten fabrika, çölyak hastaları için üreteceği glütensiz ekmekleri, belediyeye ait ekmek büfelerinde satacak.

İlk etapta 4 büfede satılacak ekmeğe, vatandaşlar, merkez Ziraat Bankası yanı, Yeni Çarşı, Atatürk ve Emin Erişirgil bulvarlarındaki büfelerden ulaşabilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ürün yelpazelerini gün geçtikçe artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, kadın ve engelli istihdamı ve çölyak hastaları için gerekli glütensiz ürünlerin üretilmesi hedeflerimiz vardı, bu hedeflerimizi tek tek gerçekleştiriyoruz. Saatte 5 bin 500 ekmek üretim kapasitesiyle hijyenik şekilde üretimin yapıldığı tesisimizde, ihtiyaç sahibi kadınların istihdamını sağlıyoruz. Aynı zamanda fabrikanın yanına kurulan kreş ile de çalışan kadınlarımızın kreş ihtiyacını belediyemizin imkanlarıyla çözüme kavuşturuyoruz."

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