Niğde'de her gün 6 bin 205 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

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NİĞDE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Niğde'de 6 bin 205 öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anadolu Lisesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, taşımalı eğitim gören ve pansiyonlarda kalan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti sunulduğunu söyledi.

Yemeklerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Taşımalı kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim öğrencilerimiz bu imkandan yararlanıyor. Yemeklerimiz diyetisyen eşliğinde öğretmenevlerimiz tarafından yapılıyor. Öğlen taşımalı öğrencilerimize sıcak yemek veriyoruz. Pansiyonda kalan öğrencilerimize de her okulumuzun pansiyonunda kendi aşçılarımız, aşçı yardımcılarımız ve yardımcı personelimiz tarafından yemek yapılıyor. Sabah 13 çeşidin olduğu açık büfe veriyoruz. Öğlen 3 çeşit yemeğimiz var, akşam da ayrı yemek çıkıyor. Yemek listesi aylık belirleniyor, öğrenciler her gün ne yiyeceğini biliyor."

Yaşar, yemek hizmetinin yanında öğrencilere pasta ve poğaça gibi ara öğünler verildiğini de dile getirdi.

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