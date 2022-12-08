Niğde'de 1 milyon 142 bin makaron ele geçirildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de iki araçta 1 milyon 142 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir minibüs ile kamyonu durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 42 bin dolu, 100 bin boş makaron, 10 kilogram da tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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