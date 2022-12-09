Niğde'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

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NİĞDE (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Niğde'de inşa edilecek 1000 konutun hak sahipleri için kura çekimi yapıldı.

Vali Mustafa Koç, İl Kültür Merkezi'ndeki programda, Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde 1000 kişinin kurayla hak sahibi olacağını söyledi.

Bunun bir başlangıç olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Hak sahibi olacak vatandaşlarımız mutlu olacak, sevinecek, ilk evlerine, ilk iş yerlerine sahip olacaklar. Diğer hemşehrilerimiz de üzülmesin. Bizler hep beraber buradaki idarecilerimizle beraber, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alanına, konusuna göre bütün bakanlarımızın desteğiyle inşallah konut ve diğer eksikleri de gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çekilişin hayırlı olmasını diledi.

Kurada hak sahibi olacakları tebrik eden Özdemir, "Bugün belki sayı yetersiz kalacak, kurada çıkmayanlar olacak, hiç üzülmeyin. Bu taleplerin hepsini alacağız. Gerek TOKİ başkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve son cümlede Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni talimatlarını almak için gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Koç ve Özdemir, noter huzurunda ilk kuraları çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı, salona sığmayan vatandaşlar, kurayı dışarıda kurulan ekranlardan takip etti.

Adı çıkan Nuray Demiray, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah'ım bana nasip etti, herkese nasip etsin, olmayanlara da versin." dedi.





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