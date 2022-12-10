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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte aylık 70 ton süt üretiyor

AA

Devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte aylık 70 ton süt üretiyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de yaşayan Orhan Cancı, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde aylık yaklaşık 70 ton süt üretiyor.

Kemerhisar beldesinde yaşayan Orhan Cancı, 2020'de 2,5 milyon liralık büyükbaş hayvan çiftliği projesi için Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında 1 milyon 250 bin lira hibe desteği aldı.

Yaklaşık 8,5 dönümde kurduğu çiftlikte 70 büyükbaş hayvan sayısını 170'e çıkaran Cancı, süt üretimiyle ekonomiye katkı sağlıyor.

Cancı, AA muhabirine, daha önce küçük çaplı hayvancılık yaptığını, devlet desteğiyle işini büyüttüğünü söyledi.

İşletmesinde süt sığırcılığı yaptığını aktaran Cancı, şunları kaydetti:

"Erkek danalarımızı satıyoruz, besi işine girmiyoruz. Düvelerimizi özel bakımla yetiştiriyoruz. Hayvan başı süt verimimiz 32 litre civarında ama ineklerimizin çoğu gebe. İneklerimizin birçoğu birinci laktasyonda. Hayvanlar, ikinci ve üçüncü laktasyona geçince süt artış hızı daha fazla olur. Hayvanlarımızın gebelik oranı arttıkça ileride süt ortalamamızın da yükseleceğinden eminim. Verimimiz yaklaşık 40 litreye kadar çıkacak."

Sağımdan sonra memelerinde süt akıntısının hayvana zarar verdiğini ifade eden Cancı, hayvan sağlığı için günde 3 sağım yaptıklarını dile getirdi.

Cancı, hayvanları protein ve enerji dengesine göre beslediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dışarıdan hayvan alımı yapmıyoruz. 70 düveyle başladık, şu anda 170 hayvanımız var. Yavru düveleri besliyoruz, büyütüyoruz, daha sonra bunları gebeleştirerek sirkülasyonu sağlıyoruz. Şu anda aylık 70 ton süt üretimimiz var. Devletimiz böyle bir imkan sundu. Daha da büyümeyi planlıyoruz. Bu işe baş koyduk. Artık bırakmayacağız, devam edeceğiz."

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