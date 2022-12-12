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Niğde'de şehit aileleri için şiir ve türkü gecesi düzenlendi

AA

Niğde'de şehit aileleri için şiir ve türkü gecesi düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, "Al Bayrak Uğruna Can Verenler Projesi" kapsamında şehit aileleri için "Bayrakta Al Olanlar Türkü ve Şiir Gecesi" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dernek Başkanı Ömer Demir, yaptığı konuşmada, derneğin bugüne kadar 3 projeyi hayata geçirdiğini, 2 projede de paydaş olduğunu belirterek, "Projemiz kapsamında 2 günlük Çanakkale gezisi, şehitlerin resimlerinin halıya dokunması ile Türk bayrağı ve şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim takdimi yapıldı. Ayrıca derneğimizde de motivasyon kampı yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, şiir okudu ve türkü seslendirdi.

Programa, Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, kurum müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

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