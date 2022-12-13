Niğde'de park ve bahçe çalışmaları devam ediyor

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, 2022'de kente 11 park ve mesire alanı kazandırdı, eski parklarda iyileştirme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zemerdin, El Kuddusi, Karakız, Samyeli, Hıdırlık, Sağlık, Hançerli ve Hamamlı parklarına 18 oyun grubu ve fitness aletleri yerleştirdi, alanları yeşillendirdi.

Şehre 11 yeni park ve mesire alanı kazandıran ekipler, eski çocuk parklarındaki eskiyen oyun gruplarını yeniledi, Hıdırlık TOKİ Parkı'nda yaklaşık 7 bin metrekare alanda yeşil alan düzenlemesi yaptı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daha yaşanılabilir bir çevre ve huzurlu kent ortamı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Mahalle ve bölge ayrımı yapmadan şehrin dört bir yanına hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Ben ve ekibim gece gündüz durmadan vatandaşlarımızın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri parklarımızı revize ettik. Aynı zamanda buraların her türlü bakımını yerine getiriyoruz. Yaptığımız yeni parklarla ve mesire alanlarıyla Niğde'mizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz."

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