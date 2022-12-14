Niğde'de yerli patates çeşitlerinin ıslahı sürüyor

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NİĞDE (AA) - Niğde'de şu ana kadar 10 yerli çeşidin geliştirildiği Patates Araştırma Enstitüsünde ıslah çalışmaları devam ediyor.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, kurumda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 170 yıllık geçmişi olan patateste ıslah çalışmalarının 2005'ten sonra başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitüde, modern laboratuvarlarda ve tam kontrollü seralarda yerli çeşitlerin üretildiğini belirten Pırlak, ıslah çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Pırlak, 10 yerli patates çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını aktararak, "Aynı zamanda bu çeşitlerimizin özel sektöre devrini gerçekleştik, çoğaltım ve sertifikasyon işlemleri yapılıyor. Bu yıl itibarıyla yerli çeşitlerimiz Onaran 2015 ve Nam, ilk kez üreticilerimize sertifikalı kademede ulaşacak." dedi.

Enstitüde yerli çeşitlerin üretimini, ıslah süresini kısaltma ve gen kaynaklarını muhafaza etme amacıyla yaygın kullanılan "meristem doku kültürü" yöntemiyle gerçekleştirdiklerini dile getiren Pırlak, elde ettikleri bitkileri, iklimlendirme odasında çoğaltıp büyüttükten sonra tam kontrollü seralarda mini yumru üretimi yaptıklarını vurguladı.

Pırlak, bir patatesin meristem dokuyu almakla başlayıp mini yumruyu elde etmeye kadar geçen sürenin ortalama 12 ay olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enstitümüzde 12 ay boyunca patates üretimine devam ediyoruz. Sadece topraklı sistemde üretim yapmıyoruz. Aynı zamanda topraksız tarım ve su içinde mineral besin çözümleri kullanılan sistemle tohumluk üretmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizin eline daha hızlı ve daha fazla çeşidin geçmesi için çalışıyoruz. Şu anda özellikle ülkemizin ihtiyacı olan yemeklik, sanayilik çeşitlerin geliştirilmesiyle ilgili ıslah çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki zamanlarda da sanayilik çeşitlerimizi sunacağız ve patates sektörümüze kazandıracağız. Gerek enstitümüz, gerek üniversiteler gerekse özel sektörümüzle tohumluk patates ihtiyacının yurt içi imkanlarla sağlanması için hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Doku kültürü laboratuvarımızda tüplerin içinde yaklaşık 60 bin invitro bitki üretiyoruz. Bunun yanında 70 bin mini yumru, 150-200 ton arasında da elit kademede tohumluk üretiyoruz."

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