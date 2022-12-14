Niğde'de 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

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NİĞDE (AA) - Niğde'de 12 lise öğrencisi, Yerli Malı Haftası kapsamında okula getirdikleri yiyecekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye başvurdu.



Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfa giden öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında evlerinde yiyecek getirdi.

Yediklerinden etkilendiklerini belirten 12 öğrencide bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.

İhbar üzerine okula gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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