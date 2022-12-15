Niğde'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri kaçak yollarla yurda sokan ya da satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yeri ile 3 eve düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan 131 litre etil alkol, 73 aroma, 182 litre satışa hazır sahte alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

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