Niğde'de bir otelde 2 kişinin cesedi bulundu

NİĞDE (AA) - Niğde'de biri kadın 2 kişi, kaldıkları otelin odasında ölü bulundu.
Merkez Sungur Mahallesi Koçer Sokak'taki apart otel çalışanları, odada kalan müşterilerinden haber alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Odaya giren ekipler, İ.P. (20) ve M.S.Y'yi (20) ölü buldu.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.