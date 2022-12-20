Niğde'de üretilen 72 çeşit lokum 5 ülkeye ihraç ediliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

NİĞDE (AA) ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de bir firmanın ürettiği lokumlar, iç piyasanın yanı sıra 5 ülkede ağızları tatlandırıyor.

Aile mesleği lokum üretimine 14 yaşında başlayan Mehmet Kemal Kiremitler (63), 1977'de babasının vefatından sonra işin başına geçti.

Yaklaşık 80 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren Kiremitler ailesinin Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretilen 72 çeşit lokum, iç ve dış piyasaya satılıyor.

Kiremitler, AA muhabirine, babasının vefatından sonra 18 yaşında işin başına geçtiğini söyledi.

Ürünlerinin tamamen doğal olduğunu belirten Kiremitler, "Mesela üzüm kullanarak üzümlü lokum üretiyoruz. Mümkün olduğu kadar bütün meyvelerin kendisini kullanmaya çalışıyoruz. AR-GE ile kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Lokumu aroma ve meyve ile zenginleştiriyoruz, 72 çeşide ulaştık." dedi.

Kiremitler, lokumun şeker, nişasta ve sudan yapıldığını, Türkiye'ye has bir ürün olduğunu, yabancı turistlerin de Türk kahvesi, hamamı ve lokumuna ilgi gösterdiğini dile getirdi.

- Erikli, dutlu, güllü lokum da üretiyorlar

Lokumun raf ömrünü uzatmak için herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarına dikkati çeken Kiremitler, şunları kaydetti:

"Antalya, Denizli gibi turizm bölgelerindeki müşterilerimize gönderiyoruz. Büyük beğeni alıyoruz. Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sade, güllü, erikli, Antep fıstıklı çifte kavrulmuş, fındıklı çifte kavrulmuş, sultan, sultan sarma, dutlu lokum çeşitlerimiz arasında. Yıllık yaklaşık 500-550 ton arası üretimimiz var. Pazarlama güçlü olursa veya pazarlamayı daha da arttırabilirsek iki, üç vardiyaya çıkarma durumumuz var. Türkiye'nin 35-40 vilayetinde bayiliklerimiz var, ürün veriyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kazakistan, Almanya, Bosna Hersek'e ihracat yaptık. Şu anda İngiltere ile görüşmelerimiz devam ediyor."

Kiremitler, içi piyasada lokum tüketiminin azaldığını, bunun için ihracata ağırlık verdiklerini ve bu yıl 50 tonu aşkın ürün gönderdiklerini söyledi.

Ürünleriyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Japonlar bir mağazadan narlı lokumumuzu satın almışlar. Ambalajımızdaki mail adresimize teşekkür mesajı gönderdiler, böyle bir lokum ürettiğimiz için. Memnuniyet alıyoruz, kalitede bir sıkıntımız yok. Şu anda 20'ye yakın elemanımız var. Bunun artması için elimizden gelen yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.