Niğde'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, bir evden 22 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hayvanların, Aksaray'da bir kişiye satıldığını tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Hayvanları satın alan D.S. hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan işlem yapıldı, hayvanlar sahibine teslim edildi.