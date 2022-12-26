Niğde Belediyesine 5 milyon liralık hibe desteği

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çevre Ajansından yaklaşık 5 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Belediyede Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından belediyeye 7 metreküp vakuma sahip yol süpürme aracı hibe edildiğini belirtti.

Aracın şehre hayırlı olmasını dileyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan değeri 2 milyon 200 bin 784 lira olan yol süpürme aracını belediyemizin hizmetine kattık. Bize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Murat Kurum'a, milletvekilimize ve yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğümüze de sıfır atık çalışmalarında kullanılmak üzere Çevre Ajansı, 2 milyon 780 bin lira hibe desteğinde bulundu. Atık Getirme Merkezlerimizle şehrimizde geri dönüşüm çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz."

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