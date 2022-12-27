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Niğde Valisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Niğde Valisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Mustafa Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koç, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu"nu seçen Koç, çevre yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarına oy verdi.

Koç, fotoğrafların hepsinin bir birinden değerli olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının kurulduğu günden itibaren milletimizin doğru, tarafsız, ilkeli haber alma konusunda yürüttüğü çalışmalar takdire şayan. Bundan dolayı hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'e hem de çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de milletimizin yeni yılını kutluyorum."

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